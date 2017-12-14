В Минлесхозе РТ напомнили: за рубку елей перед Новым годом грозят штрафы

Жителям Татарстана напомнили, что за незаконную рубку, повреждение либо выкапывание деревьев грозят штрафы, об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

За незаконную рубку, повреждение либо выкапывание деревьев, кустарников или лиан предусмотрено наложение административного штрафа в размере:

- на граждан 3 - 4 тыс. руб.;

- на должностных лиц 20 - 40 тыс. руб.;

- на юридических лиц от 200 до 300 тыс. руб.

Те же действия, совершенные с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники влечет наложение административного штрафа:

- на граждан 4 - 5 тыс. руб.;

- на должностных лиц 40 - 50 тыс. руб.;

- на юридических лиц 300 - 500 тыс. руб.

Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа:

- на граждан 5 тыс. руб.;

- на должностных лиц 50 тыс. руб.;

- на юридических лиц от 400 до 700 тыс. руб.

- Работники лесной охраны усилят патрулирование лесов с 20 по 31 декабря. По выявленным фактам нарушений лесного законодательства лесоводы примут оперативные меры по возбуждению дел и составлению протоколов об административных правонарушениях. В случаях нанесения ущерба лесному хозяйству в размере 5000 рублей и более материалы направят в следственные органы для возбуждения уголовных дел, - отметили в министерстве.