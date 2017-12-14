Госсовету предложили запретить строить мусоросжигательные заводы во всех поселениях РТ

Соответствующий проект закона внес депутат Госсовета Артем Прокофьев

Депутат Госсовета Артем Прокофьев внес проект изменения в Экологический кодекс Татарстана, который предполагает полный запрет на строительство мусоросжигательных заводов во всех населенных пунктах республики, а также на расстоянии ближе, чем 10 км от их границ. Об этом сообщил сам депутат.

– С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения и защите населения при изменении состояния атмосферного воздуха, угрожающем жизни и здоровью людей, строительство мусоросжигательных заводов запрещено на территории населенных пунктов. Размещение МСЗ запрещается на расстоянии ближе, чем 10 км от границ населенных пунктов, – говорится в тексте проекта закона.

Ранее депутат предлагал запретить размещать мусоросжигательные заводы лишь в крупных городах республики, жителям небольших поселений предлагалось решить этот вопрос на референдуме.

Напомним, мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.

Напомним, в мае глава республики Рустам Минниханов в рамках урока экологии, который прошел в гимназии №3 заявил, что мусоросжигательный завод не будет ничего загрязнять.

- Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы. Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно, - отметил президент.