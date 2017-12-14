Смерть отца с сыном и кота в Чистополе: СК возбудил уголовное дело

В Чистополе Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти от угарного газа 52-летнего мужчины, его 23-летнего сына и их кота, об этом сообщают "Чистопольские известия".

Перед смертью парень позвонил матери на работу, рассказав о плохом самочувствии кота.

- После звонка сына женщина решила позвонить супругу, чтобы уточнить, в чем дело. Мужчина лишь успел ответить "Алло", затем звонок прервался. Женщина подумала, что случились проблемы со связью, и не придала этому особого значения, - говорится в сообщении.

Лишь когда она пришла домой, то обнаружила тела мужа, сына и кота.

В ходе расследования СК выяснит, кто может быть виновен в смерти.

Сегодня в Чистополе также состоятся похороны погибших.