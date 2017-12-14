В Казани рядом с IT-парком строители нашли подземную реку

В Казани рядом с IT-парком строители духовного центра храма Сошествия Святого Духа (стройка граничит с IT-парком) случайно нашли подземную реку. Об этом сообщил главный инженер АО «Казанский Гипронииавиапром» Виктор Морозов, передает «Татар-информ».

- Мы до этого пласта дошли – забил фонтан! Гидрологические условия непредсказуемые. Неделю бились, откачивали, дополнительно пришлось вбить сваи. Даже такая мысль была – освятить этот источник. Что поделаешь? Казань есть Казань – историческая зона, которая находится в пойме Волги и Казанки, - отметил инженер.

Отмечается, что здесь строят духовный центр взамен утерянного здания священнослужителей. Напомним, из-за этого в Казани с 6 ноября перенесли остановку «Театр Кукол» по улице Островского. Остановку временно перенесли к дому №93 по улице Островского, в направлении улицы Х.Такташа.