Бюджет города по цене двух пицц: во сколько биткойнов обошлись бы новые здания в Казани

Портал ProKazan.ru решил узнать сколько стот в биткойнах крупные сооружения Казани

Когда криптовалюта биткойн только-только появилась в 2009 году, она стоила всего 0,001 доллара? то есть за 1 "бакс" можно было купить тысячу "виртуальных монет". В 2017 курс криптовалюты перешагнул за отметку в 18 тысяч долларов и, по словам экспертов, это не предел.

Портал ProKazan.ru решил узнать сколько стоят в биткойнах крупные сооружения Казани.

Бюджет Казани по цене... двух пицц

Широко известен случай, когда один пользователь Интернета спустил 10 000 биткоинов на покупку двух пицц. Забавно, но если бы таинственным продавцом пицц был житель Казани, то в 2018 году он мог бы взять на себя все бюджетные расходы города, так как бюджет Казани на 2018 год - 20 000 биткойнов*.

К слову, в 2018 году планируют построить дорогу-дублер до жилого комплекса "Салават Купере". В рублях сумма выглядит внушительно - 120 миллионов. А в биткойнах это всего лишь 111 виртуальных монет.

Животные для казанского зоопарка за 222 биткойна

Когда в 2015 году стало известно о реконструкции казанского зооботсада за 1 биткойн давали "всего" 360 долларов. Тогда на покупку животных ушло бы примерно 11,5 тысяч биткойнов (4 млн евро), сейчас достаточно было бы 222.

На строительство колеса обозрения "Вокруг Света" пришлось бы потратить всего 185 биткойнов, а вот строительство станции "Дубравной" обошлось бы в половину пиццы - 4815 биткойнов.

На "Казань Арену" ушло бы 13 333 биткойна, а на строительство ВСМ "Казань - Москва" - 1,2 миллиона биткойнов.

* рассчеты велись по курсу 1 биткойн = 1,08 миллиона рублей