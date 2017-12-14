В Москве арестована экс-руководитель управления РТ: ее обвинили в хищении 150 млн рублей

В Москве арестована заместитель главы Росимущества — уроженка Казани Елена Паткина, которая в 2004-2013 годах возглавляла татарстанское управление ведомства.

Как пишет «Коммерсатъ», чиновница курировала вопросы земельных отношений всей страны. Теперь ее подозревают в хищении 150 млн рублей со счетов своего же ведомства.

Сообщается, что 50-летняя чиновница была задержана 10 декабря в Москве на Казанском вокзале после возвращения из Казани. Отмечается, что в Татарстан она уехала внезапно, взяв больничный.

- Деньги были выведены через подставные фирмы и впоследствии обналичены членами преступной группы. Помимо организатора, которым следствие считает Паткину, по этому делу арестованы еще два бывших бухгалтера территориального управления Росимущества по Московской области, которые уже начали сотрудничать со следствием, - говорится в сообщении.

Напомним, Елена Паткина в 2004-2013 годах возглавляла управление Росимущества по РТ. Уже тогда местные СМИ не раз упоминали ее имя в связи с многочисленными нарушениями.