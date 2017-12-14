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В Москве арестована экс-руководитель управления РТ: ее обвинили в хищении 150 млн рублей

В Москве арестована экс-руководитель управления РТ: ее обвинили в хищении 150 млн рублей
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Фото: скриншот видео tvzvezda.ru

В Москве арестована заместитель главы Росимущества — уроженка Казани Елена Паткина, которая в 2004-2013 годах возглавляла татарстанское управление ведомства.

Как пишет «Коммерсатъ», чиновница курировала вопросы земельных отношений всей страны. Теперь ее подозревают в хищении 150 млн рублей со счетов своего же ведомства.

Сообщается, что 50-летняя чиновница была задержана 10 декабря в Москве на Казанском вокзале после возвращения из Казани. Отмечается, что в Татарстан она уехала внезапно, взяв больничный.

- Деньги были выведены через подставные фирмы и впоследствии обналичены членами преступной группы. Помимо организатора, которым следствие считает Паткину, по этому делу арестованы еще два бывших бухгалтера территориального управления Росимущества по Московской области, которые уже начали сотрудничать со следствием, - говорится в сообщении.

Напомним, Елена Паткина в 2004-2013 годах возглавляла управление Росимущества по РТ. Уже тогда местные СМИ не раз упоминали ее имя в связи с многочисленными нарушениями. 

Люция Кашапова, 15.12.2017, 09:03
Тэги: Казанцы
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Комментарии

ага15 декабря 2017, 09:16
Не страна, а "крысятник" какой-то!
Лучший комментарий
0
33
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Горожанин15 декабря 2017, 09:32
Ну наконец-то! Это воровка, каких свет не видывал, допрыгалась, похоже..
0
18
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Горожанин15 декабря 2017, 09:32
Эээх, вот, уехала из туган колхоза - и сразу удаща отвернулась:-D
2
16
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Горожанин15 декабря 2017, 09:35
В ответ на комментарий пользователя
Эээх, вот, уехала из туган колхоза - и сразу удаща отвернулась:-D
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А где же был Навальный, как это без него с коррупцией борятся то?
4
5
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Горожанин15 декабря 2017, 09:38
Ну а что, после выборов одного кандидата , продолжение следует. Ни конца, ни краю.
1
3
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Ага 215 декабря 2017, 09:40
Уже в 2003 -2013 годах не раз упоминали местные СМИ ее имя с многочисленными нарушениями ,и где была наша многоуважаемая прокуратура ,может стоит судить не только ее?
0
20
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Горожанин15 декабря 2017, 09:40
Высиляли людей из бывших общаг КАПО и все деньги от продажи квартир забирали себе...
0
7
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Горожанин15 декабря 2017, 09:51
Да не может быть...опять наговоры на Татарстан...у нас таких нет)
2
5
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Горожанин15 декабря 2017, 10:06
В ответ на комментарий пользователя
Да не может быть...опять наговоры на Татарстан...у нас таких нет)
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А может наоборот, кузница?
0
2
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Горожанин15 декабря 2017, 10:18
В ответ на комментарий пользователя
А может наоборот, кузница?
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А в других регионах совсем по-другому, там не воруют... миллионами, только миллиардами. И надо заменить она русская значит без особой удащи )))
1
1
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Горожанин15 декабря 2017, 10:19
В ответ на комментарий пользователя
Не страна, а "крысятник" какой-то!
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Вот-вот, у неё и морда то на фото как у озлобленной крысы
1
1
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Татарин15 декабря 2017, 10:36
Ага а урысы предлагают назначать только с Мацквы! Вот такие приедут обдерут Республику до липки и свалят! А мы потом будем нищие и без трусов ходить! Только местных татар надо ставить на рпуководящие должности в Республике!
0
0
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Татарин15 декабря 2017, 10:36
В ответ на комментарий пользователя
А в других регионах совсем по-другому, там не воруют... миллионами, только миллиардами. И надо заменить она русская значит без особой удащи )))
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Че урыс жалеешь что мало свистнула?
0
0
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Татарин15 декабря 2017, 10:37
В ответ на комментарий пользователя
Не страна, а "крысятник" какой-то!
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Путятская стабильность! Стабильно воруют!:-D
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Горожанин15 декабря 2017, 10:38
Акча юк дилэр урларга бар
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герцог15 декабря 2017, 10:39
Денег не вернут, а посадить посадят-трудно сказать она выиграла или проиграла
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Татарин15 декабря 2017, 10:41
В ответ на комментарий пользователя
Денег не вернут, а посадить посадят-трудно сказать она выиграла или проиграла
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урысы почему вы такие тупые.((((( Ну посидит она пару лет. Зато когда выйдет будет на Мальдивах отдыхать! Как и Мусин!
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