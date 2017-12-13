В Казани пока еще не решили, где можно запускать фейерверки

В Казани пока еще не выбрали площадки, где можно безопасно и официально поджигать пиротехнику. Об этом рассказал замначальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по РТ Максим Трущин.

По его словам, такие площадки созданы только в 18 районах республики, Казани в этом списке не оказалось, в отличие от Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска.

Всего в Татарстане в этом году появилось 86 таких площадок, к примеру, в прошлом году их было 863. Догнать прошлогодние объемы вряд ли получится, поскольку для этого у районов остается один день — срок им определен до 15 декабря.

При этом в винувший понедельник в мэрии города начальник управления культуры Азат Абзалов в ответ на вопрос площадках для пиротехники предположил, что данную информацию для журналистов доведут органы МЧС, поскольку они готовятся к введению в Казани особого противопожарного режима.

Однако на пресс-конференции Максим Трущин предложил обратиться с этим вопросом снова в администрацию города.