Нужно больше баранины: Минниханов предложил главе Дагестана увеличить поставки мяса

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня во время визита в агропромпарк "Казань" вместе с и.о. главы Дагестана Владимиром Васильевым предложил ему увеличить поставки в республику баранины. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

По словам главы Дагестана, качество баранины высоко оценили специалисты из Ирана, а предприятия республики уже начали поставлять мясо на ближневосточный рынок. После этого Минниханов поручил увеличить объемы поставок баранины в Татарстан.

- В завершение гости посетили отдел Зеленодольского молкомбината, где Рустам Минниханов в рамках специальной акции приобрел различные молочные продукты, которые позже будут переданы нуждающимся семьям и детским домам, - говорится в сообщении правительства.