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Нужно больше баранины: Минниханов предложил главе Дагестана увеличить поставки мяса

Нужно больше баранины: Минниханов предложил главе Дагестана увеличить поставки мяса
16+
Фото: prav.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня во время визита в агропромпарк "Казань" вместе с и.о. главы Дагестана Владимиром Васильевым предложил ему увеличить поставки в республику баранины. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

По словам главы Дагестана, качество баранины высоко оценили специалисты из Ирана, а предприятия республики уже начали поставлять мясо на ближневосточный рынок. После этого Минниханов поручил увеличить объемы поставок баранины в Татарстан.

- В завершение гости посетили отдел Зеленодольского молкомбината, где Рустам Минниханов в рамках специальной акции приобрел различные молочные продукты, которые позже будут переданы нуждающимся семьям и детским домам, - говорится в сообщении правительства.

Н. Вильданов, 14.12.2017, 18:49
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Горожанин14 декабря 2017, 18:53
Свое хозяйство нужно поднимать,а не у дагов покупать. Турист.
Лучший комментарий
2
12
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Горожанин14 декабря 2017, 18:59
В ответ на комментарий пользователя
Свое хозяйство нужно поднимать,а не у дагов покупать. Турист.
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Какое-какое хозяйство? Поднимать?
1
2
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Горожанин14 декабря 2017, 19:15
А что своих баранов не хватат...так только свистни))))
0
8
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ага14 декабря 2017, 19:21
Что-то впервые слышу про спрос на баранину со стороны арабов! Кому "на карман" с этого падает?
0
4
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Горожанин14 декабря 2017, 19:34
Дагестааааан!!!!!!!!!!Караче все па кайфу есть Жи плээээ!!
0
1
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Горожанин14 декабря 2017, 19:46
Ой,только не баранину!Гадость какая....
4
2
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Горожанин14 декабря 2017, 20:03
В ответ на комментарий пользователя
Свое хозяйство нужно поднимать,а не у дагов покупать. Турист.
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Дагестан тоже Россия. Дотационный регион, между прочим. Лучше, если они будут зарабатывать своим трудом. Татарстану тоже хорошо, чем больше конкуренции, тем ниже цены. Тем более разница между прилавком в Казани и ценой у производителя в деревне, в 3 раза, или больше.
0
3
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Горожанин14 декабря 2017, 20:26
В ответ на комментарий пользователя
А что своих баранов не хватат...так только свистни))))
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так тебе постоянно свистят,а ты глушеный походу
1
0
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Марьяна Самурукова14 декабря 2017, 20:27
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Альберт Дристогон14 декабря 2017, 20:34
Кому нужна эта баранина?
0
2
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Горожанин14 декабря 2017, 20:44
В ответ на комментарий пользователя
Что-то впервые слышу про спрос на баранину со стороны арабов! Кому "на карман" с этого падает?
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Иранцы не арабы.
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Горожанин14 декабря 2017, 21:08
Мне нужна баранина ! Хочу есть мяса , давно не ела . Бабушка.
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Горожанин14 декабря 2017, 21:16
Дурак!!!
0
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Горожанин14 декабря 2017, 21:25
В ответ на комментарий пользователя
Какое-какое хозяйство? Поднимать?
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Если хозяйство упало,его надо поднимать
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