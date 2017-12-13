В Татарстане осудили экс-полицейского, который должен был передать взятку коллеге

В Сармановском районе Татарстана осудили 58-летнего бывшего полицейского, который должен был передать взятку в 30 тысяч рублей своему коллеге, однако сделать это ему не удалось. О данном деле сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Днем 31 марта 2017 года полицейский получил от одного из местных жителей деньги за то, чтобы того не привлекали к административной ответственности за употребление наркотиков, а также не рассказывали его начальству.

- При этом незаконное вознаграждение он должен был передать своему коллеге, уполномоченному на оформление материалов административного дела. Однако действия подсудимого были пресечены сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД РФ, - сообщили в надзорном ведомстве.

По данному факту было возбуждено дело по статье "посредничество во взяточничестве", экс-полицейского осудили условно - на 3 года и 2 месяца лишения свободы.

Уголовное дело на второго полицейского находится на завершающей стадии расследования.