Завтра в Казани ожидается порывистый ветер и небольшой снег

Завтра, 15 декабря, в Казани будет облачно с прояснениями. Днем временами небольшой снег, метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер южный сильный, порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем 5-7 гр. мороза. На дорогах гололедица, местами сильная.