В Татарстане будут судить капитана, который подверг угрозе жизни более 400 пассажиров

Приволжская транспортная прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении капитана рейсового теплохода «Москва-130» Юрия Миронова. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

- Капитан судна подверг опасности жизни пассажиров, допустив на борт больше людей, чем может перевозить теплоход, - отметили в прокуратуре.

Напомним, Юрий Миронов перевозил людей на теплоходе рейса «Ташевка-Казань» со значительным перегрузом. Как рассказал пресс-секретарь Приволжского следственного управления на транспорте Евгений Лимонов, при максимальной загрузке в 300 человек на борту находилось более 400, в том числе и 35 детей.

Сообщения о нарушениях поступили от самих пассажиров. Их возмутило то, что и команда, и сотрудники речного порта закрыли глаза на очевидные нарушения.

Перегруженное судно «Татфлота» на конечной станции встретили полицейские. Выяснилось, что на дополнительных пассажиров отсутствуют и спасательные средства. Всего силовики насчитали 345 спасательных жилетов, 30 из которых - детские, восемь спасательных кругов и один плот вместимостью 25 человек.

Сообщается, что уголовное дело передано в суд Верхнеуслонского района Татарстана. Капитану теплохода грозит штраф до 300 тыс рублей и до 2 лет лишения свободы.