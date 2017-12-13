В Казани прокуратура закрыла сайт по продаже редкого леопарда

Прокуратура в Казани добилась блокировки сайта, на котором продавали редкого леопарда из Красной книги России, об этом сообщили в пресс-службе Волжской природоохранной прокуратуры. Всего были заблокированы 7 сайтов.

- Через указанные сайты, доступные для любых пользователей, осуществлялась продажа леопарда, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, а также реализация "электроудочек" и запрещенных к ввозу из других государств в Российскую Федерацию рыболовных сетей.



Размещение такой информации в сети Интернет противоречит требованиям Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - сообщили в надзорном ведомстве.

Суд согласился с исками прокуратуры, данные сайты были заблокированы.