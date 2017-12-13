В Минстрое России спрогнозировали снижение ипотечных ставок до 6 процентов

В Министерстве строительства России спрогнозировали снижение ставок по ипотеке до 6 процентов, об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, передают "Известия".

По его словам, субсидирование государством ставки сверх 6 процентов годовых по ипотеке для семей, с 2018 года родивших второго или третьего ребёнка, рассчитано на срок до пяти лет, после чего ожидается снижение ипотечных ставок до 6%.

- Мы рассчитываем, что в течение пяти лет поэтапно ключевая ставка ЦБ будет снижаться, в связи с этим будет снижаться ипотечная ставка. В конечном итоге мы выйдем на 6 процентов, которые уже не нужно будет субсидировать, — отметил министр.