Резиденты Иннополиса по итогам года заработали 1 млрд рублей

Выручка резидентов Иннополиса по итогам 2017 года достигнет 1 млрд рублей. Об этом сообщил министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов, пишет ТАСС.

- Резиденты особой экономической зоны «Иннополис» по итогам этого года получат выручку в размере около 1 млрд рублей, рост к предыдущему году составит 50%, - отметил министр.

По словам Шайхутдинова, в Иннополис придут еще 5-7 резидентов. Полная загрузка технопарка должна произойти в третьем квартале 2018 года, а строительство нового технопарка - в четвертом квартале того же года. В настоящее время в Иннополисе размещается 61 компания-резидент.

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Иннополис — новый город в России, расположенный в Верхнеуслонском районе Татарстана. Экономика города основана на высокотехнологичных индустриях. В Иннополисе создана уникальная городская среда с современной жилой инфраструктурой, экологией, безопасной средой, широкими возможностями для образования и профессионального развития. В 2015 году состоялась торжественная церемония открытия.