Стало известно, когда откроется «Сказочный городок» на Кремлевской набережной

По словам организаторов, в этом году «сказочный городок» стал более интересным

Официальное открытие «Сказочного городка» на Кремлевской набережной состоится уже в эту субботу, 16 декабря. Об этом сообщили в администрации Кремлевской набережной.

По словам организаторов, в этом году «сказочный городок» стал более интересным.

- Рядом с домом Деда Мороза и мастерской выросла деревня эльфов. Также появилась школа эльфов, где всех желающих обучат эльфийскому мастерству, - говорится в сообщении.

Кроме того, в «городке» жители и гости города смогут посмотреть световое шоу, а на главной сцене эльфы будут показывать новогодние спектакли.

Однако каток на Кремлевской набережной пока не откроется. Как сообщили порталу ProKazan.ru в администрации набережной, это связано с погодными условиями.

- Точная дата открытия катка будет зависеть от погодных условий. Длина катка, как и в прошлом году, составит 1 километр, - сказали в администрации.

К слову, в прошлом году каток на набережной открылся 2 декабря.

Напомним, впервые новогодний «Сказочный городок» на Кремлевской набережной открылся в 2015 году. На входе всех гостей встречали оловянные солдатики, а в центре новогоднего городка красовалась большая праздничная елка. Также на набережной работал настоящий домик Деда Мороза с камином, с праздничным столом и санями с оленями около входа. Кроме этого, рядом с домом Деда Мороза работала мастерская, в которой эльфы учили детей делать новогодние подарки, елочные игрушки, открытки и много других поделок.