Казанец, забивший до смерти щенка из-за 1000 рублей, собирается купить еще одного пса

Казанец Евгений, которого осудили на 210 часов обязательных работ за то, что он забил до смерти щенка, собирается купить еще одного пса. Об этом он заявил на суде, передает "Татарстан 24".

Житель города, проживающий вместе с дочерью и бывшей женой, 12 октября увидел, что щенок его дочери разорвал купюру в 1000 рублей, после этого он начал избивать его. Затем он вынес собаку в полотенце и выбросил в один из мусорных баков.

Эксперты установили, в результате побоев, у щенка были разорваны легкие, внутренние органы и поврежден головной мозг. Свою вину подсудимый признал полностью. В итоге его осудили на обязательные работы.

Казанец заявил, что отработает наказание, а также обязательно купит дочери еще одного щенка.

Отметим, накануне Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Максимальный срок лишения свободы за живодерство из хулиганских или корыстных побуждений составит три года.