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Власти Казани запретили пикет за отставку главы Всемирного конгресса татар

Власти Казани запретили пикет за отставку главы Всемирного конгресса татар
16+
Фото: "Бизнес Online"

Исполком Казани отказал активистам «Союза татарской молодежи «Азатлык» в проведении пикета за отставку главы Всемирного конгресса татар Рината Закирова. Об этом сообщают «Idel.Реалии».

В Исполкоме заявили, что уведомление было подано с нарушением и попросили привести его в соответствие. Однако сами активисты считают, что документ они подали в соответствии с законом.

Отмечается, что поводом для проведения акции стало то, что Закиров на прошедшей сессии Госсовета проголосовал за добровольность изучения татарского языка в республике.

- Хотя он обязан был защищать татарский язык, - уверены активисты.

Напомним, ранее появилась информация о том, что прокуратура Татарстана после публикации в СМИ начала проверку в отношении экс-директора НКЦ «Казань» и главы исполкома Всемирного конгресса татар Рината Закирова. Поводом проверки стала публикация о том, что Закиров помог своему зятю Разиту Давлетшину, который в 2000 году изнасиловал 17-летнюю девушку. Вскоре телекомпании «Эфир» удалось выяснить, где работает предполагаемый насильник. Давлетшин был задержан. Однако Закиров попросил директора телекомпании не предавать преступление его зятя огласке. Таким образом, дело было закрыто и Давлетшин остался на свободе.

Однако в 2010 году его арестовали, а в 2011 году осудили на 9 лет за серию изнасилований, при этом жертвами изнасилований стали еще и другие молодые женщины. Давлетшин, тогда уже кардиохирург МКДЦ, предстал перед судом как серийный насильник.

По версии следствия, в апреле 2007 года в Казани врач посадил в свою машину 17-летнюю девушку и привез ее в лесопосадку на проспекте Победы, где изнасиловал. Следующей жертвой стала 20-летняя девушка. Давлетшин тоже вывез ее в лес. Заблокировав дверные замки автомобиля, злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера. 9 марта 2010 года в районе озера «Глубокое» изнасиловал 19-летнюю девушку. Сообщалось, что следователем известны эпизоды 1996 и 2000 годов. Однако жертвы написали отказы от преследования преступника. Помимо этого, могут быть женщины, который вообще никуда не заявляли о совершенном над ними насилии.

Поручение провести проверку дал лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Люция Кашапова, 14.12.2017, 10:49
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин14 декабря 2017, 11:08
Походу началась грызьня с клетке у нациков...
1
11
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Горожанин14 декабря 2017, 11:14
Азатлык давно пора запретить, фанатики умолишенные
0
14
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Горожанка14 декабря 2017, 11:21
Активисты возмущены добровольным изучением тат.языка в республике. Они сами себя слышали? Они хотят принудительного изучения тат.языка! Это национализм! Куда смотрят правоохранительные органы? Это дискриминация по национальному признаку. Почему эти активисты не в тюрьме? Это же будущие террористы, нетерпимые к другим нациям.
Лучший комментарий
0
16
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Горожанин14 декабря 2017, 11:23
И вообще, причём тут зять-то? Не сам же он этим занимался.
0
2
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Горожанин14 декабря 2017, 11:25
Боже, сейчас не время разводить черт знает что на почве национальных и языковых вопросов. Зачем вообще нужен этот пикет?
0
5
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Горожанин14 декабря 2017, 11:30
Задолбали уже бывшим зятем Закирова. Он сам что, насильник?! Хватит, наверно. Кому ооочень хочется порочить человека тем, что 17 лет назад просил не предавать огласке в сми. За этот компромат ухватился тот, кто затаил обиду на Закирова. Значит, поделом получил от Закирова, вот и мстит пакостно. А где правоохранительные органы были? Или сми решал такие вопросы?
5
2
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Горожанин14 декабря 2017, 11:34
Азатлык дестпбилизирует обстановку. Кому теперь нужен пикет? Зпкиров вообще не причем.
0
5
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12814 декабря 2017, 11:37
Интересна бесхребетность наших удащливых друзей человека. Всем госсоветом тельник рвали, а потом единогласно проголосовали "за". Не могли похитрее как-нибудь? Например 51% - за, 49% - против. Шоб видимость хотя бы создать
2
3
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Альберт Дристогон14 декабря 2017, 11:38
Свободу татарам,Азатлык!
5
0
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Горожанин14 декабря 2017, 11:42
Засс..ли
0
2
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Горожанин14 декабря 2017, 11:46
Единогласно не правоподобно.
0
0
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Горожанин14 декабря 2017, 12:00
Просматривается рука бабая. В 90-х он сгонял толпы пьяной молодежи на пл. Свободы. Водку привозили камазами. Так был подписан первый договор и бабай стал миротворцем.
0
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Горожанин14 декабря 2017, 12:02
В ответ на комментарий пользователя
Свободу татарам,Азатлык!
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И принудительное изучение татарского
0
1
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