Власти Казани запретили пикет за отставку главы Всемирного конгресса татар

Исполком Казани отказал активистам «Союза татарской молодежи «Азатлык» в проведении пикета за отставку главы Всемирного конгресса татар Рината Закирова. Об этом сообщают «Idel.Реалии».

В Исполкоме заявили, что уведомление было подано с нарушением и попросили привести его в соответствие. Однако сами активисты считают, что документ они подали в соответствии с законом.

Отмечается, что поводом для проведения акции стало то, что Закиров на прошедшей сессии Госсовета проголосовал за добровольность изучения татарского языка в республике.

- Хотя он обязан был защищать татарский язык, - уверены активисты.

Напомним, ранее появилась информация о том, что прокуратура Татарстана после публикации в СМИ начала проверку в отношении экс-директора НКЦ «Казань» и главы исполкома Всемирного конгресса татар Рината Закирова. Поводом проверки стала публикация о том, что Закиров помог своему зятю Разиту Давлетшину, который в 2000 году изнасиловал 17-летнюю девушку. Вскоре телекомпании «Эфир» удалось выяснить, где работает предполагаемый насильник. Давлетшин был задержан. Однако Закиров попросил директора телекомпании не предавать преступление его зятя огласке. Таким образом, дело было закрыто и Давлетшин остался на свободе.

Однако в 2010 году его арестовали, а в 2011 году осудили на 9 лет за серию изнасилований, при этом жертвами изнасилований стали еще и другие молодые женщины. Давлетшин, тогда уже кардиохирург МКДЦ, предстал перед судом как серийный насильник.

По версии следствия, в апреле 2007 года в Казани врач посадил в свою машину 17-летнюю девушку и привез ее в лесопосадку на проспекте Победы, где изнасиловал. Следующей жертвой стала 20-летняя девушка. Давлетшин тоже вывез ее в лес. Заблокировав дверные замки автомобиля, злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера. 9 марта 2010 года в районе озера «Глубокое» изнасиловал 19-летнюю девушку. Сообщалось, что следователем известны эпизоды 1996 и 2000 годов. Однако жертвы написали отказы от преследования преступника. Помимо этого, могут быть женщины, который вообще никуда не заявляли о совершенном над ними насилии.

Поручение провести проверку дал лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков.