Экс-главу допофиса разорившегося Татагропромбанка в Челнах осудили за кражу 6 млн рублей

Бывший начальник набережночелнинского допофиса ныне разорившегося Татагропромбанка Лилия Яруллина получила условный срок за хищение 6 млн рублей, передает «Коммерсантъ».

По данным следствия, она систематически похищала деньги. Возглавляя банк, Яруллина в 2014-2015 гг похитила 6 млн рублей.

- Недостачу в результате хищения денег она закрывала, переводя средства со счетов постоянных клиентов — вкладчиков банка. В некоторых случаях привлекались уборщицы офиса, на которых оформлялись договоры о якобы приобретенной ими валюте, - говорится в сообщении.

Махинации вскрылись в конце 2015 года в ходе проверки. Яруллину уволили. А после было возбуждено уголовное дело.

Таким образом, суд назначил ей три года лишения свободы условно. Кроме того, был частично удовлетворен иск банка на сумму чуть более 3,8 млн руб. Однако свою вину она так и не признает.

Напомним, 5 апреля ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию Татагропромбанка. Такое решение было принято из-за того, что банк полностью утратил капитал, отмечается, что банк финансировал кредитные организации, входящие в банковскую группу во главе с Татфондбанком. В банке была назначена временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Татагропромбанк на 1 марта занимал 400 место в России по размерам активов согласно данным Центробанка. Контроль в банке (50,3% акций) принадлежит компании "Новая нефтехимия", бенефициаром которой является бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.