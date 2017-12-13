Жительница Казани стала «Супермоделью Татарстана»

Накануне в Набережных Челнах прошел финал республиканского конкурса «Супермодель Татарстана».

Так, титул победительницы достался участнице из Казани Марии Поляковой. Теперь она будет представлять Татарстан в Москве на конкурсе «Супермодель России» в апреле 2018 года.

Отметим, что победительница конкурса сможет участвовать в московских и зарубежных показах, а также заключать контракты с международными модельными агентствами.

Напомним, в конкурсе принимали участие 20 девушек в возрасте от 14 до 23 лет, в том числе пять девушек из Казани.