Казанский аэропорт из-за погодных условий не смог принять ряд ночных рейсов

Международный аэропорт «Казань» сегодня ночью из-за погодных условий не смог принять ряд рейсов. Аэропорт был закрыт с 0.15 до 3.40 утра на вылет и прилет из-за обледенения взлетно-посадочной полосы, передает ТАСС.

Часть самолетов уходила для посадки на запасные аэродромы в Бегишево (Нижнекамск) и Самару.

В 4 часа утра аэропорт открыли. Однако с опозданием вылетели рейсы в Москву, Прагу, Уфу, Ригу, Новый Уренгой.

Отмечается, что точных данных о количестве задержанных рейсов пока нет.

Напомним, сегодня, 14 декабря, по данным синоптиков, в республике ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах метель, туман.