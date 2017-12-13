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Казанский аэропорт из-за погодных условий не смог принять ряд ночных рейсов

Казанский аэропорт из-за погодных условий не смог принять ряд ночных рейсов
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Фото: из архива ProKazan.ru

Международный аэропорт «Казань» сегодня ночью из-за погодных условий не смог принять ряд рейсов. Аэропорт был закрыт с 0.15 до 3.40 утра на вылет и прилет из-за обледенения взлетно-посадочной полосы, передает ТАСС.

Часть самолетов уходила для посадки на запасные аэродромы в Бегишево (Нижнекамск) и Самару.

В 4 часа утра аэропорт открыли. Однако с опозданием вылетели рейсы в Москву, Прагу, Уфу, Ригу, Новый Уренгой.

Отмечается, что точных данных о количестве задержанных рейсов пока нет.

Напомним, сегодня, 14 декабря, по данным синоптиков, в республике ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах метель, туман.

Люция Кашапова, 14.12.2017, 08:38
Тэги: Аэропорт Казань
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Комментарии

Горожанин14 декабря 2017, 08:59
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