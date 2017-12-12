Официально: в Казани семьи с детьми-инвалидами освободили от налога на имущество

В Казани с 1 января 2018 года семьи с детьми-инвалидами освободили от налога на имущество. Такое решение приняли депутаты Казгордумы в ходе сегодняшней сессии.

Отмечается, что льгота распространяется на один объект. Это может быть квартира, жилой дом, гараж или машиноместо. Сумма их налогов на имущество составляет 12 млн рублей в год.

Напомним, сегодня в Казани живут 3967 семей с детьми-инвалидами. Также в этом году единовременная материальная помощь из бюджета республики будет оказана 342 казанским семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. На это власти города планируют выделить 1,26 млн рублей.