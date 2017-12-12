В Татарстане суд прекратил дело против мужчины, который проломил череп своей дочери

В Набережных Челнах суд прекратил дело против мужчины, который проломил череп своей дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры автограда.

Отмечается, что мужчина полностью признал вину, к тому же он положительно характеризуется по месту жительства.

- В настоящее время у него на иждивении находится супруга и двое малолетних детей. Кроме того, он помирился с потерпевшей и загладил причиненный ей вред, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, инцидент произошел 30 сентября текущего года. Пьяный отец зашел в детскую комнату, забрал девочку из кровати, вынес в зал, где споткнулся и потерял равновесие. В результате девочка ударилась головой о край шкафа. Она получила «подапоневротическую гематому теменной области слева, закрытый перелом левой теменной кости, пластинчатую гематому левого полушария головного мозга и ушиб головного мозга, причинившие тяжкий вред здоровью», говорилось в материалах дела.