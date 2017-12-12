В Татарстане две девочки пытались спрыгнуть с крыши торгового центра

В Нижнекамске две девочки пытались спрыгнуть с крыши торгового центра, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сообщение об инциденте получили четверо сотрудников Росгвардии во время патрулирования. Они незамедлительно прибыли к торговому центру. В этом время на месте уже работали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они рассказали росгвардейцам, что подростки на уговоры слезть с крыши не реагируют и угрожают спрыгнуть, если кто-то к ним подойдет.

- Однако двое патрульных поднялись на крышу, пока двое других их отвлекали. Военнослужащие незаметно подошли к школьницам и оттащили их от края крыши, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что отличившиеся военнослужащие Айрат Миннегалиев, Александр Борецкий, Руслан Кайтмазов и Разил Нуриев поощрены правами командира войсковой части.