Сегодня в Казани потеплеет до +2 градусов

Сегодня, 14 декабря, в Казани ожидается облачная погода, днем временами мокрый снег, местами с дождем. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер южный сильный, порывистый. Максимальная температура воздуха днем от 0 до +2 гр. На дорогах местами гололедица.