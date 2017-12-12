И вновь: синоптики предупредили татарстанцев о надвигающейся метели

Ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с

Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий. По информации Гидрометцентра РТ, в республике ожидаются сильный южный ветер порывами 15-20 м/с, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, гололед, туман.

Так, завтра, 14 декабря, в Казани ожидается облачная погода, днем временами мокрый снег, местами с дождем.

Минимальная температура воздуха ночью 1-3 гр.мороза. Максимальная температура воздуха днем от 0 до +2 гр. На дорогах гололедица.