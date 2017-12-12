В Нижнекамске будут судить посетителя трактира, который осколком изуродовал официанта

В Нижнекамске будут судить 40-летнего мужчину, который в мае осколком от стеклянной кружки изуродовал лицо официанту в популярном трактире на проспекте Мира, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Нападение произошло ночью 20 мая, пьяный мужчина поссорился с одним из посетителей, а официант попытался разнять их. В ходе драки мужчина нанес ударил другого посетителя по голове стеклянной кружкой, отчего та разбилась, а после этим осколком нанес удары по лицу сначала официанту, а потом и другому участнику драки.

- В результате потерпевшие получили колото-резаные раны лица, причинившие их здоровью тяжкий вред. Помимо этого, причиненное официанту повреждение привело к неизгладимому обезображиванию лица, - сообщили в прокуратуре.

Было возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применение предмета, используемого в качестве оружия, в отношении двух лиц", свою вину мужчина не признал.

Дело направлено в суд.