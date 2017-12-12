Минниханов предложил итальянским бизнесменам откармливать скот в Татарстане

По словам президента РТ, в республике на сегодняшний день есть вся необходимая ресурсная база

Президент РТ Рустам Минниханов в Милане встретился с представителями итальянской INALCA - крупной европейской пищевой компанией, предложив создать им в Татарстане откормочные площадки для крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

По словам президента РТ, в республике на сегодняшний день есть необходимая ресурсная база и благоприятная ситуация по кредитованию. В самом Татарстане также имеется большое поголовье скота, в регионе налажен жесткий ветеринарный контроль, что позволяет контролировать высокое качество продукции.

Представители итальянской компании подтвердили, что готовы вкладывать деньги в проекты в Татарстане.

Напомним, Минниханов прилетел в Милан накануне, он сразу же провел встречу с местными татарами. Завтра Минниханов отправится в Дагестан.