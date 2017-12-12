В Нижнекамске назначили нового главу УМВД

Сегодня в Нижнекамске представили нового начальника управления МВД по Нижнекамскому району Владимира Ветлугина, передает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что на представлении присутствовали глава МВД по РТ Артем Хохорин и мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Отмечается, что представление проходило без участия СМИ.

Напомним, кресло началька УВД пустовало месяц после того, как из-за пыточного скандала и суицида Ильназа Пиркина в Нижнекамске был освобожден от должности глава УВД Роберт Хуснутдинов. В полиции города было обнаружено большое количество нарушений, были уволены четверо полицейских за отсутствие документального оформления задержания и отсутствии необходимости в длительном нахождении задержанного в помещении полиции. Замглавы следственного управления УВД был переведен на нижестоящую должность. Еще 10 полицейских были привлечены к различным дисциплинарным взысканиям.

22-летний Ильназ Пиркин покончил с собой 19 октября. Перед этим он оставил видеопослание, в котором он обвинил полицейских в побоях и пытке "слоником" (на человека надевают противогаз и перекрывают воздух).

Справка



Владимир Ветлуги окончил Елабужское суворовское военное училище МВД с отличием. Также он учился в Казанском юридическом и Московском гуманитарно-экономическом институтах. Ранее занимал должность начальника бавлинского отдела МВД. Женат, воспитывает двоих детей.