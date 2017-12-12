ВС РТ утвердил приговор замдиректора нижнекамского колледжа, которая создала псевдогруппу

Верховный суд Татарстана утвердил приговор по уголовному делу бывшего заместителя директора государственного профессионального образовательного учреждения «Нижнекамский агропромышленный колледж» Марины Мохоновой, передает «Коммерсантъ».

Ранее городской суд признал ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к двум годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией учебной деятельности в течение трех лет.

Сама Мохонова назвала приговор незаконным и попросила прекратить ее преследование «за отсутствием состава преступления».

- Проведенные служебные проверки не выявили факт фиктивности группы, - заявила она на суде.

Однако Верховный суд посчитал решение горсуда справедливым и отказал в удовлетворении жалобы Мохоновой. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в Нижнекамске замдиректора по учебно-производственной работе одного из колледжей создала фиктивную учебную группу из своих родственников и друзей, которым впоследствии выдала дипломы о среднем профессиональном образовании.

В 2015-2016 гг. Мохонова, используя служебное положение, в целях обеспечения выполнения государственного задания по подготовке квалифицированных рабочих, организовала фиктивную учебную группу по профессии «Сварщик», в которую записала своих знакомых, родственников и преподавателей учреждения. Однако учебные занятия фактически не проводились.