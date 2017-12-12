Власти Казани утвердили бюджет с доходами 21,6 млрд рублей

Сегодня, 13 декабря, депутаты Казгордумы в ходе 22-й сессии приняли бездефицитный бюджет с доходами 21,6 млрд рублей.

Так, по сравнению с 2017 годом бюджет на следующий год увеличится на 2 млрд рублей. Отмечается, что большую часть расходов планируют направить на социально-культурную сферу.

- Бюджет получился достаточно жестким. Он учитывает реалии сегодняшнего дня, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

В 2019 году доходы и расходы останутся примерно на этом же уровне — 21, 63 млрд рублей. В 2020 году показатели вырастут до 21,91 млрд рублей.

В размере 225,5 млн рублей составит общий объем бюджетных ассигнований, а размер резервного фонда будет установлен в размере 112,5 млн рублей.