В Татарстане женщина нашла своего отца мертвым в гараже

В Набережных Челнах местная жительница нашла своего отца мертвым в гараже. Об этом сообщают «Челнинские известия».

- Женщина обнаружила отца сегодня в полночь. К этому моменту мужчина уже был мертв, - говорится в сообщении.

По информации издания, 60-летний мужчина, проживающий в 13-м комплексе нового города, весь день провел в гараже. Там его и обнаружили правоохранители, также он оставил прощальную записку.

Как показала экспертиза, смерть челнинца наступила за восемь часов до обнаружения тела.