В Казани нашли нелегальные тетради с изображением FIFA

В одном из книжных магазинов Казани были найдена незаконные школьные тетради - на них было изображение, сходное с товарными знаками FIFA. Об этом сообщается на сайте Татарстанской таможни.

Проверки совместно с представителями МВД провели после заявления официального представителя Международной федерации футбольных ассоциаций FIFA, возбуждено дело об административном нарушении.

- В связи с проведением Чемпионата мира по футболу Россия приняла на себя ряд обязательств перед Международной федерацией футбольных ассоциаций в части обеспечения защиты символики. Во исполнение положений правительственной гарантии имущественные права FIFA, связанные с осуществлением мероприятий, включая права на использование символики спортивных соревнований, подлежат защите на государственном уровне в рамках уголовного, административного и гражданского законодательства, - говорится в сообщении.