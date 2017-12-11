МВД: большинство звонков о массовом минировании в городах России поступало из Сирии

Большая часть анонимных сообщений о заложенных бомбах в российских школах, банках, зданиях органов власти и других объектах поступала в правоохранительные органы с территории Сирии, заявил замглавы МВД Игорь Зубов.

- Основная часть звонков приходила с мест концентрации террористов в Сирии, — сказал Зубов, передает "Интерфакс". — По интенсивности мы можем говорить, что, по сути, речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации.

Замглавы МВД отметил, что телефонные террористы действовали также с территорий Турции, Украины, США, Канады, а также Казахстана и Узбекистана. Совокупный ущерб от их атак, по словам Зубова, составил несколько миллиардов рублей.

Напомним, волна звонков о ложном минировании началась 11 сентября. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

3 октября волна массовых эвакуаций прошла в Казани. В городе были эвакуированы десятки объектов — здание Госсовета, министерства, школы, детские сады, торговые центры. Анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах продолжали поступали и накануне.

После массовых эвакуаций в Казани в МВД возбудили 150 уголовных дел.