Минниханов на межнациональном совете: «Татарстан - общий дом для множества народов»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям заявил, что республика является общим домом для множества нарожов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

- Татарстан - общий дом для множества народов. Создание условий для сохранения ими национальной идентичности, культуры, сохранения мира и согласия между народами - важнейшая задача. В этом сила и могущество и Татарстана, и России. И в республике многое для этого делается, - рассказал Минниханов.

Он напомнил, что заседание Совета проходит в День Конституции России, гарантирующеей равенство разных народов и законодательно закрепляющего права каждого на свободу самоидентификации и вероисповедания.

Отметим, что на этом же заседании Минниханов раскритиковал министра культуры РТ Айрата Сибагатуллина, заявив, что ведомство медленно работает. "Ваша задача — не просто в клуб пришел, дверь открыл; вся инфраструктура должна работать! Где инициативный работник, там работа идет, а в основном это просто приближенный человек, который владеет ключом от учреждения и получает зарплату", — заявил президент РТ.