Власти Казани обещают вернуть памятник Сталину-Орджоникидзе только в 2018 году

Сам памятник был демонтирован в июле прошлого года для реставрации

Комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани обещает вернуть памятник Сталину-Орджоникидзе до 15 декабря 2018 года, пишет e-kazan.ru.

Напомним, памятник был демонтирован в июле прошлого года для реставрации. Однако оказалось, что денег на это у властей пока нет.

- По данному памятнику есть акт обследования. Если учитывать большой износ памятника, сквозную коррозию металлического каркаса и трещины тела бетона, то дешевле и целесообразнее изготовить новый, аналогичный памятник из бронзы, - сообщили тогда в Исполкоме.

Памятник находился во дворе дома по улице Белинского в Авиастроительном районе Казани. До 1962 года это был памятник Иосифу Сталину, который после смерти вождя, был переделан и посвящен Григорию (Серго) Орджоникидзе. Это один из немногих памятников в стране, который избежал участи быть разрушенным в период разоблачения «культа личности».