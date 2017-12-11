В Казани слепой имам-хатыб провалился в люк около остановки

В Казани на улице Ершова около остановки "Улица Абжалилова" слепой 29-летний имам-хатыб одной из мечети города упал в открытый люк, об этом ProKazan.ru рассказал источник.

- Инцидент случился утром в пятницу, 8 декабря. Имам-хатыб. который является инвалидом по зрению, не заметил открытый канализационный люк и упал в него. Он получил переломы 3 ребер, ему оказали медицинскую помощь, - рассказали ProKazan.ru.

Заявления в правоохранительные органы по данному инциденту не поступало.