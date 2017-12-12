Сегодня в Казани ожидается до 2 градусов мороза

Сегодня, 13 декабря, в Казани ожидается облачная погода, днем снег, метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-восточный сильный порывами до 16 м/с. Максимальная температура воздуха днем от 0 до -2 гр.мороза. На дорогах гололедица.