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От 10 тысяч до 24 миллионов: за сколько звезды готовы выступить на корпоративах в Казани

От 10 тысяч до 24 миллионов: за сколько звезды готовы выступить на корпоративах в Казани
16+
Фото: "Прогульщики" (vk.com), Скриптонит, Алла Пугачева (Wikimedia Commons)
Портал ProKazan.ru выяснил, во сколько обойдется выступление казанских музыкантов и артистов российского масштаба

Через неделю в Казани стартует череда новогодних корпоративов — в одних компаниях его отмечают скромно (а в каких-то их вообще нет), а в других могут позволить масштабную программу с шикарным столом, звездами и прочим. Портал ProKazan.ru выяснил, во сколько обойдется выступление казанских музыкантов и звезд российского масштаба.

До 150 тысяч рублей

В первую группу вошли казанские музыкальные коллективы и отдельные артисты. Так как музыкантов в городе достаточно, можно выбрать то, что не сильно бьет по карману — от 10 до 150 тысяч.

Так, традиционно одной из востребованных стала казанская рок-группа «Прогульщики» со стоимостью выступления в районе 60-100 тысяч рублей. В плотном декабрьском графике помимо прочего — корпоративы у татарстанских СМИ, а также выступления за пределами республики.


Группа «Прогульщики»

— На декабрь почти полностью расписан график, некоторые компании начали бронировать уже с осени. В этом году приняли решение продолжить многолетнюю традицию выступлений и в новогоднюю ночь, поэтому сейчас рассматриваем все предложения, – рассказала менеджер группы Елена Карпова.

Обладая бюджетом до 150 тысяч также можно пригласить представителей татарской эстрады, но это не касается «элиты». Отметим, что многие музыканты стараются не афишировать суммы, за которые готовы выступать.

От 150 тысяч до 1 миллиона рублей

Именно во второй группе уверенно расположились самые яркие звезды татарской эстрады, которую возглавляет певец Салават.

Как выяснил ProKazan.ru, пока у певца есть несколько свободных дат в декабре. В разговоре с представителем одного из концертных агентств, выяснилось, что концертная программа обойдется примерно в 700 тысяч рублей. Однако стоит иметь ввиду, что окончательная стоимость зависит от того, что именно хочет видеть заказчик — яркую шоу-программу или же небольшое выступление, которое будет стоить значительно дешевле. Здесь как договоритесь.

От 1 до 3 миллионов рублей

В третьей группе находится наша землячка — певица Макsим. Пригласить ее на корпоратив будет в этом году очень сложно, точнее невозможно. Как выяснил ProKazan.ru, ее график на декабрь уже полностью забит. А в январе Макsим запланировала отпуск.

Также в этой категории находятся большинство российских рэп-исполнителей, которые набрали особенную популярность за последние несколько лет. По данным концертных агентств, чуть более миллиона рублей можно потратить на приглашение рэпера T-fest, Элджея или Скриптонита.


Скриптонит, Фото Wikimedia Commons

Музыкант, находящийся в топе категории, — Егор Крид. Отметим, что уже в конце ноября в его графике оставалось всего пару свободных дат.

От 3 до ... 24 миллионов рублей

Около 5 миллионов рублей стоит выступление Софии Ротару. Такую информацию озвучил телеканал Рен-ТВ. Но есть одно «но». Помимо гонорара нужно позаботиться о том, чтобы перевезти звезду из Украины в Татарстан. Обязательное требование — VIP-вагон для нее и еще один для ее коллектива. А это дополнительные расходы.

Дороже всего казанцам обойдется выступление Аллы Пугачевой. Согласно данным того же телеканала, за один вечер придется заплатить 350 тысяч евро (а это около 24 миллионов рублей). Кстати, москвичам выступление Примадонны на корпоративе обойдется дешевле на 50 тысяч евро (а это разница в целых 3,5 миллиона рублей). Регионам повезло меньше. 


Алла Пугачева. Автор фото Serge Serebro, Wikimedia Commons

Женя Потехина, 12.12.2017, 16:39
Тэги: Знаменитости, Звезды Казани
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Комментарии

Горожанин12 декабря 2017, 16:50
Ну и нахрена козе баян?
Лучший комментарий
0
13
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Горожанин12 декабря 2017, 17:20
Ну и зачем это знать обычным людям получающим обычную зарплату 25 т.р.? Порадоваться за удащливых?
0
1
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Горожанин12 декабря 2017, 17:22
А где, хей мистер диджей?
0
0
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112 декабря 2017, 17:22
сча спою...
0
0
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Горожанин12 декабря 2017, 17:25
Кто эти люди))0 ахахахахахахаха
1
0
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