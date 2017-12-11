Скандальные казанские близняшки попали в топ Яндекса за 2017 год

Яндекс изучил, какие события, люди, явления, фильмы и даже интернет-мемы вызвали у жителей Татарстана наибольший интерес в уходящем 2017 году, в топ попали даже скандальные казанские близняшки Алина и Аделина Фатхеевы, которые обогнали известную певицу Нюшу. Итоги исследования представлены в девяти рейтингах.
Список событий, которые заинтересовали жителей Татарстана, выглядит следующим образом:
1) Банкротство банка "Спурт"
2) Отмена обязательного изучения татарского языка в школах Татарстана
3) Сильный ураган в Татарстане
4) Авиагонка Red Bull Air Race в Казани
5) Крупное ДТП в Заинском районе
Женщины
1) Юлия Самойлова
2) Мария Максакова
3) Диана Шурыгина
4) Дана Борисова
5) Анастасия Шубская
Близняшки в этом рейтинге заняли 7 место, Нюша 8 место.
Спорт
1) Кубок конфедераций
2)Чемпионат мира по хоккею
3) Чемпионат КХЛ
4) Чемпионат России по футболу
5) Бой Мейвезер — Макгрегор
Самым популярными мужчинами стали певец Дима Билан и телеведущий Андрей Малахов. Среди вещей и явлений в Татарстане чаще всего искали информацию о спиннере, криптовалюте и IPhone X. Также жителей Татарстана интересовали мемы "Эщкере" (популяризировал рэпер Face), Ждун и ""Это фиаско, братан".