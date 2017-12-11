В Кремле заявили, что не обсуждают признание татарского языка как второго госязыка России

В Кремле не обсуждают вопрос признания татарского языка как второго государственного языка в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».

- В повестке дня нет такое вопроса, - заявил он.

Напомним, ранее совет старейшин Духовного управления мусульман Набережных Челнов обратился с открытым письмом к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой придать татарскому языку статус государственного языка РФ.

Представители Духовного управления мусульман аргументируют свое предложение тем, что татарский народ — второй по численности в России. А татарский язык, хоть и неофициально, но является вторым языком в стране, используемым для межнационального общения. Ведь его, по мнению челнинцев, понимают «башкиры, кумыки, балкары, якуты, алтайские народы, выходцы из Средний Азии, азербайджанцы, турки и многие другие».

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.