СМИ: в Татарстане более 300 человек подали заявки на «Дальневосточный гектар»

На сегодняшний день 33 тыс граждан уже получили землю в пользование

В Татарстане более 300 человек воспользовались правом на безвозмездное получение в собственность земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. Об этом сообщил представитель агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Павел Брагин, передает РБК.

- Заявки на «дальневосточные гектары» поступают со всей страны. Лидерами по количеству заявок стали регионы Дальневосточного федерального округа. Жители Татарстана подали более 300 заявлений, - сказал Брагин.

Кстати, что на сегодняшний день 33 тыс граждан уже получили землю в пользование. В основном, по словам Брагина, поступают заявки от граждан возрастом от 25 до 34 лет.

Напомним, 1 июня вступил в силу закон о «дальневосточном гектаре», который президент Владимир Путин подписал 2 мая. Согласно закону, каждый житель страны сможет бесплатно получить на Дальнем Востоке 1 га земли, который находится в государственной или муниципальной собственности. С 1 февраля 2017 года ею могут воспользоваться и казанцы.

Где и как можно получить землю

Выбрать участок можно самостоятельно на сайте "Надальнийвосток.рф", предварительно зарегистрировавшись на портале.

Любой россиянин может получить 1 гектар земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности, на территории Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области или Чукотского автономного округа.

По истечении пяти лет участок можно будет оформить в аренду или получить в собственность. При этом купля-продажа полученной земли не допускается. Нельзя его и сдавать в аренду или передавать в пользование иностранцам или созданным при их участии компаниям, а также людям без гражданства.

- Участки, относящиеся к землям лесного фонда, можно будет получить в собственность только после 15 лет его надлежащего использования и только при условии его предварительного перевода в земли иных категорий, - говорится в законе.

Граждане могут подавать совместные заявки на землеотводы, но не более 1 гектара на 1 человека. Для получения участка необходимо написать заявление. Все подробности процедуры получения земли можно прочитать в законе.

Кстати



Дальний Восток - это восточная часть России. Крупнейшие города - Якутск, Магадан, Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск.



Население этого региона стремительно сокращается. К слову, при сохранении существующих тенденций Магадан останется без населения через 57 лет, а Чукотка — через 66 лет.