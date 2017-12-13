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Инструкция ProKazan.ru: как купить билет на матчи ЧМ в Казани и не сойти с ума

Инструкция ProKazan.ru: как купить билет на матчи ЧМ в Казани и не сойти с ума
16+
Фото: ProKazan.ru
Объясняем пошагово для тех, кто еще не разобрался

На прошлой неделе стартовал второй этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу в России летом 2018 года. Однако не все до сих пор понимают, как купить билеты на самое значимое спортивное событие будущего года. Рассказываем.

Когда лучше покупать билеты?

Продажа билетов делится на три этапа. Сейчас идет этап случайной жеребьевки: болельщики подают заявку на приобретение, а система автоматически случайным образом решает, кому достанутся билеты. Метод жеребьевки введен на случай, если количество желающих попасть на матч превысит места, доступные на стадионах. Жеребьевка продлится до 3 января 2018 года.

Куда подавать заявку?

Подать заявку нужно в билетном разделе официального сайта FIFA и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Необходимо зарегистрироваться в системе, для этого потребуются персональные данные. Подайте заявку на покупку билета, выбрав пункт меню «Подать заявку на билеты». Затем выберите нужные вам билеты и введите данные платежной карты. Если заявка будет одобрена, сумма спишется автоматически 31 января.

А попроще нельзя?

Можно, с 13 марта по 3 апреля все нераспределенные билеты будут продавать в онлайн режиме в порядке живой очереди. С 18 апреля и до 15 июля можно будет также купить билеты через Интернет.

Сколько стоят билеты?

Матчи в столице Татарстана пройдут на стадионе «Казань-Арена». Вместимость арены составляет 45 379 зрителей. Места на стадионе поделены на 4 категории. Стоимость билетов варьируется от 1280 рублей до 66 тысяч, в зависимости от матча и места на стадионе. Самые лучшие и, соответственно, дорогие выделены розовым цветом. Самые доступные по цене билеты 4 категории будут продаваться исключительно гражданам России.

Чем отличаются билеты, кроме расположения на трибунах?

Билеты делятся на категории: на отдельные матчи, билеты болельщиков и на определенный стадион. Билеты на отдельные матчи можно купить на определенную игру чемпионата.

Билет болельщика получает болельщик, состоящий в официальном фанатском клубе определенной команды. Они подразделяются на обычные - на три матча группового этапа и на возможные матчи команды. Учитывайте то, что если ваша любимая команда вылетит из турнира, на следующие матчи вы уже не попадете. Деньги за пропущенные игры вам вернут на карту.

Билеты на определенный стадион продаются пакетами. Пакет не распространяется на матч-открытие, четвертьфинал, полуфинал и финал. В Казани пакетом можно купить билеты на четыре игры. Минимальная цена на одного человека начинается от 7360 рублей.

Сколько билетов может купить один человек?

На каждый матч один человек может подать заявку на покупку четырех билетов. Один человек может посетить максимум 7 матчей. Поэтому максимально в одни руки можно приобрести 28 билетов.

Мне нужен только билет?

Нет, кроме него необходимо оформить паспорт болельщика, необходимый для всех зрителей матчей. Оформить его можно через официальный сайт, для этого потребуется номер одобренной заявки на приобретение билета на матч или номер билета на матч, а также паспортные данные. Также отправить заявку на оформление можно в любом Центре выдачи паспорта болельщика. Получить его можете там же, либо по почте.

Можно ли купить билет у перекупщиков?

FIFA запрещает покупать билеты у третьих лиц. По правилам чемпионата, все билеты, купленные у перекупщиков, будут аннулированы.

Ольга Плешкова, 14.12.2017, 10:52
Тэги: ЧМ по футболу 2018
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Комментарии

djkr14 декабря 2017, 11:51
Маразм!У людей нет других проблем и забот кроме как покупки билетов на футбол.Пир в время чумы.
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Горожанин14 декабря 2017, 12:01
Есть билет на балет на трамвай билета нет.
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