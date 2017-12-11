В Татарстане незаконно раздавали земли

В четырех селах Тукаевского района Татарстана гражданам незаконно выдали документы, которые подтверждали их право на земельные участки. Сумма ущерба составила около 3 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

В ходе проверки было установлено, что в период с 2006 по 2011 годы в Исполкомах Бетькинского, Мелекесского, Тлянче-Тамакского и Малошильнинского сельских поселений шести гражданам были выданы выписки из похозяйственных книг о наличии у них прав на земельные участки площадью 10 тыс. кв.м

- После этого они зарегистрировали право собственности на участки, а потом перепродавали их третьим лицам, - сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что эти земли им не принадлежали, а некоторые из них никогда не проживали в Тукаевском районе.

Таким образом, сумма ущерба составила 3 млн рублей.

- Прокуратура обратилась в Тукаевский районный суд с административными исковыми заявлениями о признании недействительными выписок из похозяйственных книг и записей регистрации прав собственности на данные участки, - добавили в ведомстве.