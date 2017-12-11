Татфондбанк потребовал от двух компаний почти миллиард рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица Татфондбанка требует от двух казанских компаний 933 млн рублей. Соответствующие иски были поданы в Арбитражный суд Татарстана.

Так, первый иск был подан в отношении компании ООО «Партнер». От этой компании Татфондбанк требует 755,6 млн рублей. Вторая компания ООО «Адара» задолжала 178,3 млн рублей.

Оба иска были поданы 11 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что итоговая стоимость недвижимого имущества Татфондбанка оказалась занижена на 189 млн рублей, такие данные содержатся в письме заместителя Минземимущества РТ Фарита Мусина первому замминистру экономики РТ и директору Депортамента развития предпринимательства Рустему Сибгатуллину.

Согласно отчету на сайте АСВ стоимость недвижимости Татфондбанка составляет 484,8 млн рублей. Всего же стоимость имущества ТФБ оценили в 3 млрд рублей.

Однако в письме чиновников говорилось о том, что рыночная стоимость 106 объектов недвижимости банка составляет не 484,8 млн рублей, а 674,1 млн, именно во столько оценивает имущество банка "Союз оценщиков РТ".

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ у Татфондбанка, ИнтехБанка и «Анкор банка» была отозвана лицензия.

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