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Смерть инженера в жилом комплексе на проспекте Победы: основная версия - убийство

Смерть инженера в жилом комплексе на проспекте Победы: основная версия - убийство
16+
Фото: личная страница vk.com

Стали известны подробности смерти 32-летнего ведущего инженера "Стройтехнадзора", которого нашли мертвым 8 декабря в шахте лифта в строящемся жилом комплексе на проспекте Победы, основная версия произошедшего - убийство. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- У погибшего инженера были обнаружены насильственные травмы в виде ушибленной раны головы, кровоизлияния в грудной клетке и правой ноге, общие признаки сотрясения, - рассказали ProKazan.ru.

Следственный комитет 11 декабря возбудил по данному факту дело по статье "Убийство".

Идет поиск подозреваемого.

Денис Зарипов, 12.12.2017, 10:50
Тэги: Смерть
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Комментарии

12812 декабря 2017, 10:50
Эээ, а сотрясение и ушибленная рана головы и кровоизлияния не могут быть следствием падения?
2
8
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горожанин12 декабря 2017, 11:15
При падении он мог стукаться головой о стенки шахты ( при этом комплекс травм может быть многоаспектральным).Травмы могли быть и до падения и необязательно насильственные. А впорочем, экспертиза должна установить-если был удар кулаком, по лицу или предметом, то можно найти химико-биологические следы.
0
0
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лена12 декабря 2017, 11:16
ни чего себе, ужас просто
0
2
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