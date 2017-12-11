Смерть инженера в жилом комплексе на проспекте Победы: основная версия - убийство

Стали известны подробности смерти 32-летнего ведущего инженера "Стройтехнадзора", которого нашли мертвым 8 декабря в шахте лифта в строящемся жилом комплексе на проспекте Победы, основная версия произошедшего - убийство. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- У погибшего инженера были обнаружены насильственные травмы в виде ушибленной раны головы, кровоизлияния в грудной клетке и правой ноге, общие признаки сотрясения, - рассказали ProKazan.ru.

Следственный комитет 11 декабря возбудил по данному факту дело по статье "Убийство".

Идет поиск подозреваемого.