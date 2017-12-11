Рэпер L’One о встрече с Миннихановым: «Он оказался осведомлен в русском рэпе»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с известным российским рэпером грузинского происхождения L’One. Фото появилось в его Instagram.

Как сообщил рэпер, он приехал в Казань, чтобы обсудить с президентом Татарстана подготовку города к World Skills, которые пройдут в столице Татарстана в 2019 году, а также чемпионат мира по футболу в 2018 году.

- Рустам Нургалиевич оказался осведомлен в русском рэпе. Казань славится своей спортивной инфраструктурой и отношением к молодежи, - написал L’One.

Справка



L’One (настоящее имя — Леван Емзарович Горозия) — российский рэпер грузинского происхождения. С 2012 года начал сольное творчество на лейбле Black Star.