Екатерина Скулкина извинилась за шутку с эскортницей из Ингушетии в шоу Comedy Woman

Экс-участница казанской команды КВН «Четыре татарина», актриса Екатерина Скулкина принесла извинения ингушскому народу за шутку с эскортницей из Ингушетии в шоу Comedy Woman.

Программа вышла на телеканале ТНТ 8 декабря. По сюжету хозяйка эскорт-агентства отчитывает свою подчиненную — девушку из Ингушетии.

Однако данный номер ингушская община расценила как оскорбление.

- Приношу свои личные извинения ингушскому народу. Я точно не хотела никого обидеть и задеть чьи-то чувства. Я, к сожалению, не увидела в тексте сценки тот смысл, который так затронул сердца многих людей. Лично я с огромным уважением отношусь к людям любой национальности. Вся эта ситуация стала хорошим жизненным опытом, - написала в своем Instagram Скулкина.

Она также добавила, что данный ролик был удален.

- Если видео и будет распространяться, то только со стороны недоброжелателей, - написала она.

Теперь Скулкиной угрожают. В комментариях под видео на одном из интернет-ресурсов посыпались угрозы со стороны интернет-пользователей.