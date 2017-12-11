В Татарстане в спортзале кадетской школы избили воспитанника: он серьезно травмирован

В Камско-Устьинской кадетской школе избили 14-летнего ученика. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу МВД по РТ.

Инцидент произошел 10 ноября в спортзале учебного заведения.

- Воспитатель школы сообщил в местную больницу, что один из учеников получил травму и нуждается в помощи, - говорится в сообщении.

Сам же подросток рассказал, что получил травму при падении, его госпитализировали. Однако травма оказалась серьезной и мальчика перевезли в ДРКБ Казани.

- Уже там врачи обратились в полицию. Тогда воспитанник признался, что травму получил во время драки с 17-летним учеником этой же школы, - сообщили в МВД.

Отмечается, что оба парня из Казани. В настоящее время полиция разыскивает 17-летнего молодого человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.