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В Татарстане депутата уволили за сокрытие доходов

В Татарстане депутата уволили за сокрытие доходов
16+
Фото: ProKazan.ru

В Татарстане депутата уволили за сокрытие доходов. Народный избранник Шамбулыхчинского сельского поселения Апастовского района отказался предоставить сведения о доходах за 2016 год.

Как сообщили в прокуратуре РТ, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» лица, замещающие муниципальные должности, обязаны предоставить сведения о своих доходах.

Таким образом, депутат был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Напомним, ранее сообщалось, что в Апастовском районе Татарстана депутат одного из сельских поселений обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат на сумму более 1,8 млн рублей. В марте 2008 года он представил в фонд социального страхования подложные документы о частичной утрате профессиональной трудоспособности в связи с несчастным случаем. В итоге депутат с 2008 по 2017 год незаконно получил из бюджета выплаты на сумму более 1,8 млн рублей. 

Люция Кашапова, 11.12.2017, 17:05
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин11 декабря 2017, 17:07
Не поделился с миннихановым
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