В Казани врачи нашли у мужчины «червя» в глазу

В Казани при профилактическом осмотре врачи нашли у одного из жителей города червя в глазу, мужчина был болен редкой формой инфекционного заболевания глаза дирофиляриозом. Об этом сообщает Kazanfirst.ru.

Обнаружить заболевание удалось офтальмологу, отмечается, что сейчас жителю Казани предстоит пройти курс лечения.

По данным Роспотребнадзора Татарстана за 2013 год, с 1999 года в республике ежегодно регистрируются единичные случаи заболевания людей дирофиляриозом. За период по 2013 год было зарегистрировано 35 случаев данного заболевания.

Дирофиляриоз – заболевание, вызываемое паразитированием нематоды Dirofilariarepens в подкожной клетчатке различных частей тела человека. Переносят болезнь от больного животного к здоровому комары родов Aedes, Culex, Anofeles. Процесс урбанизации и потепление климата способствуют возрастанию передачи дирофиляриоза от домашних животных к человеку. В условиях городской квартиры передача при наличии больной собаки или кошки может осуществляться круглогодично "подвальными" комарами рода Culeх. Передача человеку осуществляется комаром, зараженным личинками дирофилярий.

При глазном дирофиляриозе поражаются веки, конъюнктива, передняя камера, склера, глазница. Некоторые больные замечают присутствие дирофилярии в конъюнктиве глаза, смотрясь в зеркало.

Специфическим признаком дирофиляриоза является ощущение шевеления и ползания живого "червя" внутри уплотнения, опухоли или подкожного узла. На месте уплотнения отмечается небольшой отек.

Помимо глаз такие паразиты могут поражать множество других органов.